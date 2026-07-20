La situazione più urgente continua a riguardare El Obeid, capitale dello Stato del Kordofan settentrionale e una delle città più importanti del Sudan centrale perché si trova lungo le direttrici che collegano Khartum, il Darfur e il sud del Paese. Il 3 luglio l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, intervenendo al Consiglio per i diritti umani dell'Onu a Ginevra, aveva detto che i segnali sono "chiari e inequivocabili": in Sudan si sta consumando "un'altra catastrofe in materia di diritti umani". Pochi giorni dopo, Save the Children ha riferito di oltre 5.500 i bambini costretti a lasciare le proprie case nelle ultime due settimane a causa dell'escalation delle violenze a El Obeid. Gli sfollati nella città e nelle aree circostanti hanno ormai superato le 11mila persone. L'organizzazione avverte inoltre che fino a mezzo milione di civili rischia di rimanere coinvolto nelle ostilità: gli attacchi con droni, la distruzione di infrastrutture essenziali e il progressivo isolamento della città stanno aggravando una crisi umanitaria già drammatica. Dimenticata da tutti, ma ancora la più grave a livello internazionale.