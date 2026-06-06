Sudan, attacco di droni su un mercato: almeno 11 morti

Un attacco di droni contro un mercato ha ucciso almeno 11 persone e ne ha ferite decine nella regione del Kordofan (Sudan centrale), uno dei fronti più violenti della guerra in Sudan, secondo quanto riportato da Emergency Lawyers, un'organizzazione per la difesa dei diritti umani. L'attacco ha preso di mira il mercato principale di Abu Zayema, una città controllata dalle Forze di Supporto Rapido (Rsf). Secondo l'Ong, che non ha attribuito l'attacco, simili episodi hanno coinvolto anche villaggi e veicoli civili nella zona circostante e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Due testimoni hanno riferito che un drone ha colpito anche una stazione di servizio ad Al-Obeid, capoluogo del Kordofan Settentrionale. Gli attacchi con i droni si stanno intensificando in questo conflitto: le Nazioni Unite stimano che almeno 880 civili siano stati uccisi dai droni in tutto il Paese tra gennaio e aprile.