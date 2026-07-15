Il caldo allarga le diseguaglianze: gli ultimi dati sul nuovo fenomeno della "povertà climatica"

Il caldo insopportabile e prolungato è una nuova forma di povertà. Un fenomeno vero e proprio, la "cooling poverty", "povertà da raffrescamento", che descrive l'impossibilità economica di tenere fresca la propria casa nei mesi più caldi dell'anno. Secondo i dati del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), le famiglie a basso reddito arrivano a destinare fino all'8% del proprio budget ai consumi legati al raffrescamento domestico. Per molte altre, semplicemente, ventilatori e climatizzatori restano spenti o non vengono nemmeno acquistati, perché il costo in bolletta è troppo alto da sostenere.