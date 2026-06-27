Caldo record, crollano i prezzi della frutta: ecco perché stanno scendendo
Le alte temperature accelerano la maturazione e riducono i tempi di conservazione, spingendo gli operatori a contenere i listini. In calo i prezzi di ciliegie, meloni, angurie e nettarine
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L'ondata di caldo torrido non fa salire i prezzi dell'ortofrutta, anzi, produce un effetto inatteso sui mercati ortofrutticoli. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, le temperature elevate non stanno facendo lievitare i prezzi della frutta, ma stanno contribuendo a ridurli. Dietro questa dinamica c'è una ragione precisa: il caldo accelera il deterioramento dei prodotti dopo la raccolta, costringendo gli operatori a velocizzare le vendite per evitare sprechi e perdite economiche.
Domanda in crescita, ma le città si svuotano
L'afa spinge i consumatori a privilegiare alimenti freschi, leggeri e ricchi d'acqua. Insalate, pomodori e frutta estiva diventano protagonisti della tavola, mentre diminuisce l'interesse per i cibi che richiedono lunghe preparazioni. Parallelamente, però, l'inizio delle vacanze estive porta molte persone a lasciare i grandi centri urbani per raggiungere le località di mare. Un cambiamento che sposta i consumi verso le aree turistiche e modifica i flussi commerciali dei mercati all'ingrosso.
Ciliegie finalmente accessibili
Tra i prodotti che registrano il ribasso più evidente ci sono le ciliegie. Dopo una stagione, quella del 2024, caratterizzata da raccolti limitati e prezzi molto elevati, quest'anno la situazione è decisamente diversa. L'assenza di particolari problemi climatici ha favorito una produzione regolare e oggi le quotazioni all'ingrosso partono da circa 2 euro al chilogrammo per i frutti di pezzatura più piccola, arrivando fino a 5 euro per quelli di calibro superiore. Anche le albicocche mostrano prezzi variabili, influenzati soprattutto dall'alternanza delle diverse varietà disponibili sul mercato.
Meloni e angurie, l'estate dell'abbondanza
È il momento ideale anche per acquistare meloni e angurie, protagonisti della stagione estiva. L'offerta è abbondante grazie alle produzioni del Lazio e della Lombardia, mentre la campagna siciliana si avvia verso la conclusione. I meloni retati vengono commercializzati all'ingrosso tra 0,80 e 1,40 euro al chilo, con punte superiori solo per le produzioni di qualità premium. Anche i meloni lisci mostrano quotazioni contenute, comprese tra 1,50 e 2 euro al chilogrammo. Le angurie, ormai nel pieno della loro stagionalità, registrano un'ulteriore flessione dei prezzi, con un calo superiore al 15% rispetto alla settimana precedente e valori che oscillano tra 0,45 e 0,80 euro al chilo.
Nettarine più convenienti delle pesche
Segnali positivi arrivano anche dal mercato delle nettarine, che risultano mediamente più economiche delle pesche. I frutti di pezzatura medio-piccola vengono venduti all'ingrosso tra 1,30 e 1,70 euro al chilogrammo, mentre quelli di dimensioni maggiori si collocano tra 2,50 e 2,70 euro, confermando una leggera diminuzione rispetto ai giorni scorsi.
Un'estate favorevole per i consumatori
L'andamento del mercato offre quindi un'opportunità interessante per chi vuole portare in tavola prodotti freschi e di stagione senza incidere troppo sul budget familiare. Se il caldo continua a mettere sotto pressione la conservazione della frutta, i consumatori possono invece beneficiare di un'ampia disponibilità di prodotto e di prezzi decisamente più competitivi rispetto allo scorso anno.