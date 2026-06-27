È il momento ideale anche per acquistare meloni e angurie, protagonisti della stagione estiva. L'offerta è abbondante grazie alle produzioni del Lazio e della Lombardia, mentre la campagna siciliana si avvia verso la conclusione. I meloni retati vengono commercializzati all'ingrosso tra 0,80 e 1,40 euro al chilo, con punte superiori solo per le produzioni di qualità premium. Anche i meloni lisci mostrano quotazioni contenute, comprese tra 1,50 e 2 euro al chilogrammo. Le angurie, ormai nel pieno della loro stagionalità, registrano un'ulteriore flessione dei prezzi, con un calo superiore al 15% rispetto alla settimana precedente e valori che oscillano tra 0,45 e 0,80 euro al chilo.