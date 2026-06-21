Prezzi pazzi per le vacanze: fino a 300mila euro per un appartamento a Firenze, voli oltre i 20mila euro
L'indagine del Codacons fotografa gli eccessi del turismo estivo attraverso le piattaforme online: alloggi con prezzi da capogiro nelle principali mete italiane, ma esistono anche soluzioni low cost
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L'estate 2026 si annuncia all'insegna dei rincari estremi nel settore turistico. A lanciare l'allarme è il Codacons, che ha analizzato le offerte presenti su una delle principali piattaforme online di prenotazione e i listini delle compagnie aeree per il periodo di Ferragosto, evidenziando casi limite che sfiorano l'incredibile. Secondo l'Associazione dei consumatori, in alcune località italiane il costo di una settimana di vacanza può raggiungere cifre paragonabili all'acquisto di una casa o di un'automobile di fascia altissima. Un fenomeno che rappresenta un'anomalia del mercato, considerando che, nelle stesse date, sono disponibili anche sistemazioni a prezzi decisamente più contenuti.
Firenze guida la classifica degli alloggi più costosi
Il record assoluto spetta a Firenze: per una coppia che desidera soggiornare dal 14 al 21 agosto in un appartamento di alto livello nel centro storico del capoluogo toscano, la spesa può arrivare fino a 297.714 euro. Una cifra che colloca la città in cima alla classifica nazionale dei soggiorni più costosi e che supera il valore commerciale di numerosi immobili presenti sul mercato. Al secondo posto si trova il Salento, dove a Ceglie Messapica una particolare struttura ricettiva arriva a costare 238mila euro per una settimana. Terza posizione per Roma: nel quartiere di Trastevere un appartamento per due persone raggiunge il prezzo di 196.134 euro.
Montagna e laghi non sono da meno
I rincari record non riguardano soltanto le grandi città d'arte. Anche le località montane e lacustri registrano offerte fuori scala. A Ponte di Legno, in Val Camonica, un appartamento con una camera da letto viene proposto a 166.400 euro nella settimana centrale di agosto. Lo stesso prezzo richiesto per una villa con piscina a Barcuzzi, sul lago di Garda. Non scherzano nemmeno le altre destinazioni iconiche del turismo italiano. A Cortina d'Ampezzo servono oltre 119mila euro per una casa con due camere da letto, mentre una sistemazione a Capri sfiora i 98mila euro. Sul lago di Como, a Lenno, una villa con piscina supera i 92mila euro, mentre in Sardegna, a Posada, si arriva a circa 85mila euro.
Vacanze low cost: dove spendere meno di 200 euro
Accanto alle offerte da record, esiste una realtà completamente diversa che nelle stesse date consente di trovare alloggi a costi estremamente contenuti. La località più conveniente individuata dall'indagine è Segrate, alle porte di Milano, dove un appartamento per due persone costa appena 149 euro per l'intero soggiorno. Seguono Catania con 203 euro, Pietralunga in Umbria con 214 euro e Benevento con 221 euro. Prezzi accessibili anche a Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, dove bastano 223 euro per una settimana.
Voli per il Pacifico: biglietti economy oltre i 20mila euro
L'indagine non si limita agli alloggi. Anche il trasporto aereo riserva sorprese, soprattutto per chi sogna una vacanza nelle isole del Pacifico. Il caso più eclatante riguarda la Repubblica di Vanuatu. Un biglietto andata e ritorno da Roma, in classe economy e nelle date comprese tra il 14 e il 21 agosto, può raggiungere il costo di 21.373 euro per passeggero. Per volare ad Apia, capitale delle Samoa, si possono spendere fino a 18.500 euro, mentre servono circa 17.300 euro per raggiungere le Isole Salomone o Tonga. Per le Fiji il costo supera comunque i 16mila euro.
Prezzi fuori mercato o casi isolati?
Per il Codacons si tratta di prezzi "pazzi", situazioni eccezionali che rappresentano anomalie all'interno del sistema delle prenotazioni online. Le cifre record individuate dall'associazione non fotografano il mercato nel suo complesso, ma evidenziano come, in particolari periodi e destinazioni, gli algoritmi e la disponibilità limitata possano generare offerte del tutto sproporzionate.