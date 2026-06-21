L'estate 2026 si annuncia all'insegna dei rincari estremi nel settore turistico. A lanciare l'allarme è il Codacons, che ha analizzato le offerte presenti su una delle principali piattaforme online di prenotazione e i listini delle compagnie aeree per il periodo di Ferragosto, evidenziando casi limite che sfiorano l'incredibile. Secondo l'Associazione dei consumatori, in alcune località italiane il costo di una settimana di vacanza può raggiungere cifre paragonabili all'acquisto di una casa o di un'automobile di fascia altissima. Un fenomeno che rappresenta un'anomalia del mercato, considerando che, nelle stesse date, sono disponibili anche sistemazioni a prezzi decisamente più contenuti.