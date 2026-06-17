Quanto costa una casa per le vacanze? A Forte dei Marmi più di due milioni

Negli ultimi dodici mesi, fra le località di mare si registrano gli incrementi più significativi a Porto Rotondo e Senigallia (rispettivamente +17,3% e 14,7%), ma il segno più tocca anche Porto Cervo (+8,7%); decrementi invece a Capri (-13%), Portofino (-11%), Forte dei Marmi (-9,5%) e Porto Ercole (-2%). Un po’ meno performante la domanda nelle località lacustri, con i soli risultati positivi anno su anno per Riva Del Garda (+2,3%) e Stresa, sostanzialmente stabile (+0,5%), mentre i segni meno si sono verificati a Varenna (-26,4%), Bellagio (-13,7%), Cernobbio (-8,7%) e Sirmione (-1,5%). La situazione non va diversamente in montagna dove, fatta eccezione per il notevole incremento di Madonna di Campiglio (+22%) e quello modesto di Courmayeur (+3%), la domanda nelle altre località è in calo, dal -1,1% di Ortisei fino al -12,8% a Bormio.