Milano, boom di mini appartamenti sotto i 15 metri quadrati

Dalla scaletta per accedere al letto al tavolo da pranzo estraibile accanto al cucinotto: gli immobili affittati per lo più a giovani universitari fuorisede guardano all'ottimizzazione estrema degli spazi. "Questo tipo di appartamenti ristrutturati si affittano velocemente e hanno un'abitabilità presa negli anni dal momento che le leggi attuali non sono retroattive", prosegue Tirrico che colloca i mini appartamenti milanesi in contesti condominiali del 1920.