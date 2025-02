Il lavoro e l'impegno di Forza Italia "per salvaguardare e sostenere il settore immobiliare continua. La casa non si tocca e non ci sarà nessun aumento di tasse finché saremo al governo". Lo ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani, ricordando come Silvio Berlusconi abbia considerato "da sempre la casa come il bene primario degli italiani. La casa non solo come investimento da lasciare ai propri figli, ma come luogo in cui vive, cresce, si sviluppa la famiglia stessa".