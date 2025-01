Decreto salva-casa, arrivano le linee guida

Considerando che prima del 30 gennaio 1977, in Italia non era prevista alcuna procedura per l'approvazione delle varianti in corso d'opera, tutte le varianti di cantiere avvenute in quel periodo (balconi in più, finestre spostate) sono oggi difformità che il Salva casa consente di sanare con una semplice Scia. Le linee guida chiariscono l'ambito di applicazione della misura: è sufficiente cioè che le varianti da regolarizzare siano state eseguite nell'ambito di lavori riconducibili a un titolo rilasciato prima del 30 gennaio 1977, anche se le opere sono state materialmente realizzate "in data successiva". Sul fronte dei controlli, viene chiarito che "gli uffici comunali, diversamente da quanto accade nelle ordinarie pratiche di sanatoria, non sono chiamati a effettuare alcuna verifica in ordine alla conformità della variante rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia". Sulle multe viene chiarito che "il cittadino sarà soggetto a una sanzione compresa tra i 1.032 e i 10.328 euro e, quindi, al trattamento sanzionatorio di maggior favore già previsto per l'accertamento di conformità".