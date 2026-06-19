Il costo del petrolio cala, ma i prezzi della benzina restano elevati: la denuncia di Federconsumatori

Ma nonostante l'accordo, il mercato del petrolio è ancora frenato dal rischio. Il primo dubbio è se l'intesa fra Washington e Teheran reggerà, cosa non scontata. E, anche fosse, le petroliere dovranno ricominciare a operare nel Golfo, la produzione dovrà ripartire e la raffinazione dovrà aumentare a livello globale. Servirà tempo. Come spiega l'Economist, prima di tutto lo Stretto deve essere bonificato dalle mine e questo potrebbe richiedere più di sei settimane, anche perché le mine sarebbero state posizionate proprio dove solitamente navigano le navi e le rotte alternative, lungo le coste iraniane e omanite, sono pericolose e strette. Sommando tutti questi fattori, non è difficile immaginare che ci vorrà del tempo anche prima che le compagnie assicurative inizino a ridurre i premi.