Bonifica dello Stretto di Hormuz, l'Europa è pronta

Per oltre tre mesi sono rimasti a guardare gli sviluppi della guerra in Iran senza lasciarsi coinvolgere dall'alleato statunitense. Ora, però - mentre Washington starebbe rimuovendo il blocco navale dei porti iraniani, come annunciato dalla Repubblica islamica - i Paesi europei si dicono pronti a salpare verso lo Stretto di Hormuz, per sminarlo dalle trappole esplosive disseminate da Teheran. Ad annunciarlo i leader di Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Olanda durante una riunione al G7 di Evian con il presidente americano Donald Trump.