L&G: "L'AI spinge l'azionario USA, ma occhio ai consumi"

UTILI OLTRE LE ATTESE

I numeri raccontano una stagione tra le migliori di sempre. Con la quasi totalità delle società dell'S&P 500 che hanno pubblicato i conti, gli utili del primo trimestre sono cresciuti di quasi il 30% su base annua, mentre i ricavi sono saliti dell'11%. È una delle performance più forti mai registrate al di fuori delle riprese post-recessione. I profitti aggregati hanno battuto le stime del 16% e l'82% delle aziende dell'indice ha superato le previsioni iniziali. I manager, in settori molto diversi tra loro, hanno parlato di domanda resiliente e ordini in aumento.