È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano domenica 7 giugno e termineranno, appunto, il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio.