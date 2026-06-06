È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano domenica 7 giugno e termineranno, appunto, il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio.
Taglio dimezzato per il gasolio
Per il gasolio, il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi (12,2 contando anche l'Iva), a 5 centesimi (6,1 centesimi con l'Iva).
Le coperture
Ammonta a poco meno di 150 milioni, derivante dall'extra gettito dell'Iva, la copertura per la nuova proroga del taglio delle accise. "Alle minori entrate derivanti" dalla proroga si provvede "con quota parte, pari a 149,4 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal primo maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto", si legge nel decreto.