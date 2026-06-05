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Taglio accise carburanti, Tajani: "Governo valuta proroga fino a fine giugno"

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri: "Contro i rincari chiediamo il mercato unico europeo dell'energia"

05 Giu 2026 - 18:45
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Sul taglio delle accise sui carburanti "il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema molto contingente, ma anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia". Queste le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani alla vigilia della scadenza della proroga del taglio delle accise sui carburanti. 

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Con il nucleare, "sarebbe possibile abbassare i costi anche per le imprese e per le famiglie. Questo è ciò che bisogna fare, agendo in modo complessivo" ha aggiunto. "Il governo agirà sulle accise ma sono provvedimenti molto costosi, possono durare un mese o due mesi" ha aggiunto Tajani a margine del convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. 

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