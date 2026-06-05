Taglio accise carburanti, Tajani: "Governo valuta proroga fino a fine giugno"

Con il nucleare, "sarebbe possibile abbassare i costi anche per le imprese e per le famiglie. Questo è ciò che bisogna fare, agendo in modo complessivo" ha aggiunto. "Il governo agirà sulle accise ma sono provvedimenti molto costosi, possono durare un mese o due mesi" ha aggiunto Tajani a margine del convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo.