Taglio accise carburanti, Tajani: "Governo valuta proroga fino a fine giugno"

Sul taglio delle accise sui carburanti "il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema molto contingente, ma anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia". Queste le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani alla vigilia della scadenza della proroga del taglio delle accise sui carburanti.
Con il nucleare, "sarebbe possibile abbassare i costi anche per le imprese e per le famiglie. Questo è ciò che bisogna fare, agendo in modo complessivo" ha aggiunto. "Il governo agirà sulle accise ma sono provvedimenti molto costosi, possono durare un mese o due mesi" ha aggiunto Tajani a margine del convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo.