Aumento delle materie prime, a Bologna è polemica per i tortellini a 59 euro al kg

In collegamento con "Mattino Cinque" il titolare di un laboratorio di pasta fresca biologico spiega come, a causa dei costi maggiorati delle materie prime e dell'energia, è arrivato ad alzare il prezzo dei tortellini a 59 euro al kg. "Per fare un kg di tortellini ci vogliono due ore. Un tortellino asciugato pesa circa 0,8g, per farne un kg ci vogliono circa 1200 tortellini chiusi a mano. Le nostre sfogline percepiscono 17 euro l'ora, e quindi 34 euro di manodopera più 12 euro di materie prime e siamo già a 56", dice Claudio Larini facendo velocemente un calcolo.
"Se a un ristorante io vendo i tortellini applicando uno sconto del 20% vado in perdita. Da qui la scelta di vendere solo online e su richiesta, in modo da evitare gli sprechi. Noi utilizziamo solo materie prime di altissima qualità e l'approvvigionamento di queste sarebbe costoso. La nostra è la politica del just in time", prosegue.
E riguardo gli aumenti conclude: "Tutto è aumentato, se pensate al ripieno del tortellino che è fatto di parmigiano, prosciutto crudo, mortadella e lombo, ma anche solo a uova e farina e per assurdo al trasporto. Come aumenta la benzina aumenta anche il resto, la realtà è questa".