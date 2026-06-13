Vacanze in Italia 2026: ecco quanto costeranno da Nord a Sud
Il conflitto in Medio Oriente impatta sul turismo estivo: la corsa alle mete nazionali riduce gli alloggi e fa aumentare i prezzi delle strutture. Tariffe più alte anche per i traghetti ma si abbassano quelle dei voli
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La parola che risuona da Nord a Sud è una sola: aumenti. Le vacanze in Italia nel 2026 costeranno di più un po' ovunque, anche per effetto della guerra in Medio Oriente. A fare un po' di ordine, andando a scattare una fotografia dei costi in particolare per agosto, è Assoutenti che ha realizzato il "Dossier vacanze 2026". Una sorta di guida che fornisce una analisi delle spese che le famiglie dovranno affrontare per concedersi un periodo di villeggiatura in Italia.
Vacanze in Italia 2026: il peso del conflitto in Medio Oriente
Come detto quest'anno a incidere particolarmente saranno anche gli influssi della guerra in Medio Oriente, sia perché l'attuale conflitto ha modificato la scelta della meta delle famiglie, sia perché ha portato cambiamenti sulle tariffe turistiche.
Il primo dato che emerge dall'indagine riguarda proprio le scelte degli italiani: i motori di ricerca specializzati in prenotazioni alberghiere mostrano come chi decide di prenotare a giugno un soggiorno di sette notti in una delle località di mare del nostro Paese per la settimana centrale di agosto, debba fare i conti con la scarsa disponibilità di strutture ancora libere - spiega Assoutenti. Questa è una conseguenza diretta del conflitto in atto, che ha spinto una crescente fetta di cittadini a preferire mete nazionali per le vacanze estive.
La spesa media di una famiglia per una vacanza ad agosto
Andando a vedere i prezzi scopriamo così che una famiglia con due figli che prenota in questi giorni un soggiorno di sette notti in Italia, ad esempio dal 9 al 16 agosto (in hotel 3 stelle o struttura assimilata), ha un ventaglio di scelte ridotto e spende una media di 2.025 euro, in crescita del +12,6% rispetto a chi prenotava lo scorso anno lo stesso soggiorno nello stesso periodo.
I prezzi da Nord a Sud
Se spostiamo la lente d'ingrandimento sulle mete, sulla base del dossier di Assoutenti, scopriamo che per soggiornare a Rimini o Milano Marittima bastano meno di 1.400 euro a settimana, la spesa della famiglia in esame sale a oltre 1.700 in Veneto (in località come Caorle, Bibione, Jesolo). Si superano invece i 2mila euro a Cefalù e San Vito lo Capo, in Sicilia, e si raggiungono i 4.800 euro a Baja Sardinia, in Sardegna.
Vieste la meta più economica
In base all'analisi di Assoutenti la meta più economica di questa estate si conferma Vieste, in Puglia, dove una settimana di villeggiatura ad agosto costa 1.255 euro (erano 1.200 euro ad agosto 2025).
Prezzi dei traghetti in aumento
Vera nota dolente è quella relativa ai traghetti - segnala Assoutenti - Il rincaro dei carburanti seguito alla guerra in Iran ha causato un rialzo generalizzato delle tariffe praticate dalle società di navigazione, al punto che i biglietti per una famiglia con due figli e auto al seguito costano in media il 10,9% in più rispetto allo scorso anno. Partendo la notte dell'8 agosto e tornando il 16 agosto, servono 1.665 euro per andare da Civitavecchia a Olbia, 1.412 euro da Genova a Porto Torres, 1.214 euro da Livorno a Olbia, 807 euro da Napoli a Palermo.
Si abbassano le tariffe dei voli
Da una parte aumentano i costi dei traghetti, dall'altra si abbassano quelli dei voli. Questo perché la crisi in Medio Oriente ha causato una frenata della domanda di viaggi all'estero che a sua volta ha prodotto un abbassamento delle tariffe aeree per molte destinazioni estive. In base al monitoraggio di Assoutenti i prezzi dei biglietti monitorati scendono in media del 23%. Ad esempio prenotando a inizio giugno un volo di andata e ritorno (partenza 9 agosto, ritorno 16 agosto) da Milano a Santorini il prezzo del volo parte da 173 euro, contro i 398 euro che servivano a giugno dello scorso anno per coprire la stessa tratta nella settimana centrale di agosto (-56,5%).
Da Creta a Zanzibar, prezzi dei voli in calo
Partendo da Roma bastano 308 euro per raggiungere nelle stesse date Creta (contro i 519 euro del 2025, -40,7%), e 323 euro per volare a Tenerife (-52,6%). Da Milano a Sharm el-Sheikh lo stesso biglietto parte da 392 euro (-34%). Anche i voli per mete più esotiche oggi costano meno rispetto a un anno fa: ad esempio, segnala Assoutenti, il prezzo del volo Roma-Zanzibar (sempre 9/16 agosto) scende del 19% rispetto allo scorso anno; per andare dalla capitale alle Seychelles la spesa è inferiore addirittura del 23%. Da Milano alle Maldive il biglietto costa il 18,3% in meno, -17,6% quello da Milano a Capo Verde, -17,8% il Milano-Zanzibar.
"Si resta sempre più in Italia"
"La guerra in Medio Oriente - ha spiegato il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso - ha prodotto uno tsunami sul comparto turistico modificando le scelte estive dei cittadini: si resta sempre più in Italia e chi si appresta oggi a prenotare una villeggiatura in una località di mare nazionale trova una minore disponibilità di alloggi e, quindi, prezzi medi più alti. Di contro spostarsi in aereo per raggiungere mete estere anche esclusive risulta quest'anno particolarmente conveniente, grazie al calo della domanda di biglietti aerei legato al conflitto in atto. Tuttavia, come sempre in questi casi, il rischio è che la guerra in Medio Oriente sia utilizzata dagli operatori del settore per applicare rincari di prezzi e tariffe anche per voci che nulla hanno a che vedere con la situazione geopolitica internazionale, realizzando una speculazione sulle vacanze estive degli italiani".