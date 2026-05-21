Slavonia-Baranja: la Croazia magica e sorprendente

Chi sta pensando a un viaggio diverso dal solito non può non pensare alla Croazia dell’interno: e dell’est, ovvero alla Slavonia e Baranja, cuore autentico del Paese. Nominata tra le 10 regioni più accoglienti al mondo da Booking.com nel 2025 e incoronata “Regione vinicola europea Dionisio” per il 2025, questa regione è l’ideale per chi ama la tradizione, il buon vino e per incontrare la gente del posto, vera e autentica. Tra ampi orizzonti pianeggianti e storiche tenute vinicole, il viaggiatore può ammirare i grandi fiumi Danubio e Drava, scoprire la magnifica cattedrale di Đakovo, le scuderie di cavalli Lipizzani, i castelli di Našice e Valpovo e le cantine della Baranja, da inserire in un itinerario eno-gastronomico. Accanto al turismo del vino tra i punti dell'offerta anche il Parco naturale di Kopački Rit, definito l’“Amazzonia d’Europa” e meta perfetta per birdwatching, cicloturismo e percorsi fluviali. Sul fronte hospitality, la regione investe in nuove strutture wellness e congressuali.
OSIJEK: UNA CITTÀ A MISURA D’UOMO - Il cuore storico della Slavonia e della Baranja è la città di Osijek. Sono davvero numerosi i motivi che rendono speciale questa città: né troppo grande, né troppo piccola, a misura d’uomo, ricca di cultura ed eventi e circondata da bellezze naturali. I punti di interesse qui sono le misteriose strade di Tvrđa, la fortezza di Osijek, o la cattedrale di San Pietro e Paolo, una delle più alte dell’Europa sudorientale. Da non perdere è una passeggiata sulla riva del fiume Drava, con la passeggiata fluviale più lunga della Croazia e con un incantevole viale in stile Liberty.
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PER GLI AMANTI DELLA VACANZA ATTIVA – La popolarità del ciclismo e del cicloturismo è in aumento, con un crescente numero di ciclisti ed escursionisti locali, ai quali si aggiungono turisti e corridori che attraversano le pianure, le colline e le valli di questa regione. In Slavonia e Baranja sono allestiti innumerevoli percorsi ciclabili lungo i quali sono a disposizione numeri crescenti di sistemazioni Bed & Bike. La regione, inoltre, è attraversata da percorsi cicloturistici europei, come EuroVelo 6 (Atlantico-Mar Nero) ed EuroVelo 13 (strada della Cortina di Ferro). Le ciclovie possono essere percorse tutti i mesi dell’anno, ma la primavera e l’estate offrono paesaggi particolarmente vivaci, cantine aperte e spiriti gioiosi.
VINI E SAPORI - I vigneti della Baranja e di Erdut sono considerati anche la patria dei “vini del Danubio” grazie alla loro favorevole posizione vicino al maestoso fiume. La maggior parte delle grandi aziende vinicole storiche croate ha sede proprio in Slavonia e Baranja: tra panorami e aromi indimenticabili il viaggiatore incontra anche alcuni record curiosi, tra cui la cantina più grande, il vigneto più esteso e una delle botti più grandi del mondo. Hanno sede in questa regione le migliori cantine boutique che offrono agli wine lovers vero angolo di paradiso, i quali possono scoprire vini che negli ultimi dieci anni hanno fatto registrare una popolarità e un favore crescenti. Quattro vigneti dominano la regione: a ovest i vigneti di Feričanci, a sud i vigneti di Đakovo, quelli della Baranja a nord, e i vigneti di Erdut a est. Oltre al vino, la regione gratifica il viaggiatore con un’ottima gastronomia. In questa regione vengono coltivati molti dei prodotti di eccellenza che trovano spazio negli ottimi piatti locali: il breve viaggio dal campo alla tavola è uno dei motivi principali dei colori, degli aromi e dei sapori attraenti della cucina della Slavonia e della Baranja. La tradizione culinaria locale comprende vari tipi di carne, diverse prelibatezze di pesce (tra cui la zuppa di pesce chiamata fiš e la carpa allo spiedo), diversi stufati come paprikaš e čobanac, ma anche alcuni cibi della tradizione rurale, come i fagioli in pentola e alcuni piatti a base di pasta. Particolarmente apprezzate sono le fette di carne conservata e la carne lavorata in casa come il Kulen (prodotto IGP). Chi ama le prelibatezze vegetariane, non può mancare una visita ai diversi mercati delle città della Slavonia: il più grande è quello di Osijek, dove dalla primavera fino al tardo autunno arrivano prodotti freschi dai villaggi vicini.
PRINCIPALI EVENTI ESTIVI IN SLAVONIA - Le occasioni sono numerose, ma in particolare occorre segnare in calendario, come un vero e proprio invito a vivere la regione senza fretta:
- Mese del vino della contea di Osijek-Baranja- Da maggio a luglio, la contea diventa un’unica grande esperienza enogastronomica diffusa tra vigneti, città e cantine. Ogni weekend prevede un evento diverso: ad esempio, dal 29 al 31 maggio a Zmajevac arriva in grande stile il “Vinathlon”, evento che unisce vino, sport, musica e tradizione. Il 5 giugno “Vino & Tambure” a Topolje e “Wine&Gallop Beats” a Feričanci. Il 6 giugno il “Baranja Wine & Walk”, il 12 giugno la Serata del Vino nel parco del castello di Našice, il 16 giugno Cantine aperte di Đakovo a Mandićevac. Si prosegue il 20 giugno con e “Bonavita” a Trnava. Il Gran Finale è previsto il 10 e il 11 luglio a Osijek con le “Serate di Vino e Arte”.
- Chi ama gli sport estremi non deve perdersi il Pannonian Challenge, Osijek, in calendario dall’11 al 14 giugno: è uno dei principali festival di sport estremi e cultura urbana in Europa. Si svolge ogni anno a Osijek e riunisce atleti internazionali nelle discipline BMX freestyle, skateboard. Ci sono anche numerosi concerti, DJ set e street culture.
- Il 12 giugno è il momneto di Pulse Events, Osijek (Pampas Beach), dedicato alla promozione della musica elettronica e degli eventi urbani a Osijek: ci sono concerti, festival e party all’aria aperta, con ospiti e artisti internazionali e talenti locali in location iconiche della città.
- Dal 19 giugno al 5 luglio si svolge il Festival Đakovački vezovi, Đakovo, una delle più importanti manifestazioni folkloristiche della Croazia, dedicata alla conservazione delle tradizioni della Slavonia e Baranja. Ospita sfilate in costumi tradizionali, spettacoli di musica e danza popolare, esibizioni equestri e mostre artigianali che celebrano il patrimonio culturale croato. L’evento richiama gruppi folkloristici nazionali e internazionali ed è noto per l’atmosfera autentica, la presenza dei cavalli lipizzani e la valorizzazione delle usanze locali.
- Il 22 agosto, infine, è il momento della Sunset Run, Osijek, la mezza maratona notturna: una corsa ricreativa che si svolge al tramonto lungo le rive della Drava e nelle aree più suggestive della città di Osijek. L’evento unisce sport, musica e socialità, attirando sia corridori amatoriali sia atleti professionisti, con percorsi pensati per valorizzare l’atmosfera serale estiva della città. È uno degli appuntamenti sportivi più apprezzati della Slavonia.