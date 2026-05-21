Slavonia-Baranja: la Croazia magica e sorprendente

PRINCIPALI EVENTI ESTIVI IN SLAVONIA - Le occasioni sono numerose, ma in particolare occorre segnare in calendario, come un vero e proprio invito a vivere la regione senza fretta:

- Mese del vino della contea di Osijek-Baranja- Da maggio a luglio, la contea diventa un’unica grande esperienza enogastronomica diffusa tra vigneti, città e cantine. Ogni weekend prevede un evento diverso: ad esempio, dal 29 al 31 maggio a Zmajevac arriva in grande stile il “Vinathlon”, evento che unisce vino, sport, musica e tradizione. Il 5 giugno “Vino & Tambure” a Topolje e “Wine&Gallop Beats” a Feričanci. Il 6 giugno il “Baranja Wine & Walk”, il 12 giugno la Serata del Vino nel parco del castello di Našice, il 16 giugno Cantine aperte di Đakovo a Mandićevac. Si prosegue il 20 giugno con e “Bonavita” a Trnava. Il Gran Finale è previsto il 10 e il 11 luglio a Osijek con le “Serate di Vino e Arte”.

- Chi ama gli sport estremi non deve perdersi il Pannonian Challenge, Osijek, in calendario dall’11 al 14 giugno: è uno dei principali festival di sport estremi e cultura urbana in Europa. Si svolge ogni anno a Osijek e riunisce atleti internazionali nelle discipline BMX freestyle, skateboard. Ci sono anche numerosi concerti, DJ set e street culture.

- Il 12 giugno è il momneto di Pulse Events, Osijek (Pampas Beach), dedicato alla promozione della musica elettronica e degli eventi urbani a Osijek: ci sono concerti, festival e party all’aria aperta, con ospiti e artisti internazionali e talenti locali in location iconiche della città.

- Dal 19 giugno al 5 luglio si svolge il Festival Đakovački vezovi, Đakovo, una delle più importanti manifestazioni folkloristiche della Croazia, dedicata alla conservazione delle tradizioni della Slavonia e Baranja. Ospita sfilate in costumi tradizionali, spettacoli di musica e danza popolare, esibizioni equestri e mostre artigianali che celebrano il patrimonio culturale croato. L’evento richiama gruppi folkloristici nazionali e internazionali ed è noto per l’atmosfera autentica, la presenza dei cavalli lipizzani e la valorizzazione delle usanze locali.

- Il 22 agosto, infine, è il momento della Sunset Run, Osijek, la mezza maratona notturna: una corsa ricreativa che si svolge al tramonto lungo le rive della Drava e nelle aree più suggestive della città di Osijek. L’evento unisce sport, musica e socialità, attirando sia corridori amatoriali sia atleti professionisti, con percorsi pensati per valorizzare l’atmosfera serale estiva della città. È uno degli appuntamenti sportivi più apprezzati della Slavonia.