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Terza ondata di calore, oggi sette città da bollino rosso | Temporali previsti in Emilia Romagna e Veneto
Il culmine dell'afa dovrebbe arrivare tra il 16 e il 17 luglio, con le città bollino rosso che giovedì schizzeranno a 15
© Tgcom24
Aumenta l'afa sull'Italia. Martedì già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali: allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto.