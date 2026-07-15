Aumenta l'afa sull'Italia. Martedì già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali: allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto.