Prestiti per le vacanze: nel 2026 erogati finanziamenti per 170 milioni di euro

Le vacanze non si toccano, e pazienza se per farle nonostante i rincari, sarà necessario aprire l'ennesimo prestito. Saranno circa 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel corso dell'estate 2026 e tra questi non mancano le famiglie che, cercando di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare, hanno scelto di ricorrere a un finanziamento.
170 milioni di euro di prestiti per andare in vacanza
Secondo le stime di Facile.it che ha commissionato uno studio all’istituto di ricerca EMG, nei primi cinque mesi del 2026, proprio per le vacanze, sono stati erogati finanziamenti per un valore totale che arriverebbe a circa 170 milioni di euro. Un importo - si legge nell’analisi realizzata su un campione di oltre 400mila richieste di prestito personale - in calo rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo, si aggirava sui 200 milioni di euro.
Il budget
Il costo di un viaggio si conferma non trascurabile: secondo l’indagine gli italiani hanno dichiarato che per le vacanze estive quest’anno spenderanno, solo per trasporto e alloggi, in media 939 euro a testa, valore che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per far pesare il meno possibile questa uscita sul budget familiare. I prestiti per le vacanze stanno cominciando ad assumere una discreta rilevanza in Italia e, ormai, rappresentano oltre l’1% delle richieste totali di prestiti personali; basti pensare che la quota di questi prestiti è salita del 42% dal 2019 a oggi.
L'identikit del richiedente
Secondo i dati emersi dall'indagine, chi, nei primi cinque mesi del 2026, si è rivolto a una società di credito per un prestito personale da destinare alle spese di viaggio ha puntato a ottenere, in media, 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili del valore di 132 euro. Guardando al profilo dei richiedenti emerge che questa tipologia di finanziamento è particolarmente diffusa tra i giovani. Se, in generale, chi si rivolge a una società di credito in Italia ha, in media, più di 46 anni, quando si tratta di prestiti per le vacanze l’età dei richiedenti scende a 38 anni. Un valore su cui hanno un ruolo determinante la fascia con età compresa tra i 25 e i 30 anni, ai quali fa capo più del 20% della domanda di prestiti per viaggi. Il dato si spiega anche con il fatto che sovente si ricorra a un finanziamento di questo tipo per viaggi di nozze o simili.
Le richieste presentate più spesso dagli uomini
A presentare richiesta è stato nel 69% dei casi un uomo che ha puntato a ottenere 5.626 euro, vale a dire il 15% in più rispetto al campione femminile. Un dato che va letto anche alla luce dello stipendio medio dichiarato dai richiedenti, che per gli uomini è pari a 2.338 euro, il 36% più altro rispetto alle donne.