Prestiti per le vacanze: nel 2026 erogati finanziamenti per 170 milioni di euro

Il costo di un viaggio si conferma non trascurabile: secondo l’indagine gli italiani hanno dichiarato che per le vacanze estive quest’anno spenderanno, solo per trasporto e alloggi, in media 939 euro a testa, valore che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per far pesare il meno possibile questa uscita sul budget familiare. I prestiti per le vacanze stanno cominciando ad assumere una discreta rilevanza in Italia e, ormai, rappresentano oltre l’1% delle richieste totali di prestiti personali; basti pensare che la quota di questi prestiti è salita del 42% dal 2019 a oggi.