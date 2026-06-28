Per ridurre il rischio di cadere in una frode è fondamentale diffidare delle offerte con prezzi troppo bassi rispetto alla media del mercato. Prima di prenotare una casa vacanza è consigliabile verificare l'indirizzo attraverso servizi di mappe online e confrontare le immagini dell'annuncio con quelle disponibili sul web. È inoltre preferibile effettuare le prenotazioni esclusivamente tramite piattaforme ufficiali e utilizzare sistemi di pagamento tracciabili, evitando bonifici o trasferimenti richiesti direttamente dal presunto proprietario.