La vicenda è emersa nelle ultime ore dopo alcune segnalazioni arrivate direttamente alla diretta interessata e ai suoi canali social. Secondo quanto ricostruito, online sarebbe stata avviata una campagna di raccolta fondi che faceva riferimento al linfoma di Hodgkin diagnosticato a Paragoni.

La proposta fraudolenta invitava gli utenti a contribuire economicamente per sostenere le cure mediche dell'influencer, sfruttando quindi una situazione personale delicata e molto seguita dal pubblico. Una notizia che ha immediatamente allarmato Natalia e chi le è vicino.