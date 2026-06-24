Natalia Paragoni con un abito vedo-non-vedo nelle nuove foto
© Instagram | Natalia Paragoni con foulard e abito vedo non vedo
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L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scoperto garzie alle segnalazioni dei follower una frode che sfruttava la sua malattia per chiedere donazioni
Natalia Paragoni © Instagram
Una raccolta fondi online aperta senza alcuna autorizzazione ha scatenato la reazione dura di Natalia Paragoni, che si è ritrovata suo malgrado coinvolta in una vicenda di presunta truffa digitale. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi molto seguita sui social, ha scoperto che il suo nome era stato utilizzato per chiedere denaro ai fan, con il pretesto di sostenere le spese legate alla sua malattia.
La vicenda è emersa nelle ultime ore dopo alcune segnalazioni arrivate direttamente alla diretta interessata e ai suoi canali social. Secondo quanto ricostruito, online sarebbe stata avviata una campagna di raccolta fondi che faceva riferimento al linfoma di Hodgkin diagnosticato a Paragoni.
La proposta fraudolenta invitava gli utenti a contribuire economicamente per sostenere le cure mediche dell'influencer, sfruttando quindi una situazione personale delicata e molto seguita dal pubblico. Una notizia che ha immediatamente allarmato Natalia e chi le è vicino.
Nelle ultime settimane Natalia Paragoni ha scelto di condividere pubblicamente la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin, raccontando l'inizio delle chemioterapie e mostrando anche alcuni momenti difficili del percorso, inclusa la perdita dei capelli.
Una decisione presa con l'obiettivo di sensibilizzare e sostenere chi si trova nella stessa condizione, trasformando una vicenda personale in un messaggio di coraggio e normalizzazione della malattia. Proprio questa esposizione, però, l'ha resa anche un bersaglio potenziale per tentativi di raggiro online.
Il caso rientra in un fenomeno purtroppo sempre più diffuso: quello delle truffe sui social che sfruttano l'identità di personaggi pubblici. Profili falsi e iniziative non autorizzate vengono spesso utilizzati per convincere gli utenti a inviare denaro o dati sensibili.
In questo caso specifico, la falsa raccolta fondi si presentava come un'iniziativa solidale per aiutare Paragoni nelle spese mediche, ma non aveva alcun collegamento con la diretta interessata né con il suo entourage.
Una volta venuta a conoscenza della situazione, Natalia Paragoni ha immediatamente chiarito la sua totale estraneità alla campagna. Attraverso una dichiarazione pubblica ha precisato che non esiste alcuna raccolta fondi ufficiale a suo nome, né iniziata né approvata da lei o da persone a lei vicine.
La posizione è stata netta e senza ambiguità: nessuna richiesta di denaro è stata mai autorizzata e qualsiasi iniziativa di questo tipo deve essere considerata estranea.
Successivamente è arrivata anche una presa di posizione più dura, in cui Paragoni ha espresso forte indignazione per il tentativo di sfruttare una situazione personale delicata. L'influencer ha definito inaccettabile l'uso della malattia come strumento di guadagno o manipolazione emotiva.
Nel suo messaggio ha sottolineato la necessità di fare chiarezza per evitare fraintendimenti e proteggere le persone che, in buona fede, potrebbero cadere in iniziative fraudolente.
Paragoni ha infine voluto ringraziare i suoi follower per le numerose segnalazioni che hanno permesso di individuare rapidamente la falsa raccolta fondi. Proprio la vigilanza della community ha consentito di limitare la diffusione dell'iniziativa e di bloccare il tentativo di raggiro.
© Instagram | Natalia Paragoni con foulard e abito vedo non vedo
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