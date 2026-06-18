Al suo fianco, in questo periodo particolarmente complesso, c'è sempre Andrea Zelletta. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e da allora hanno costruito una famiglia insieme. L'ex tronista sta accompagnando Natalia in ogni fase del percorso terapeutico, offrendole supporto e vicinanza in quella che la stessa influencer ha definito la sfida più impegnativa della sua vita.