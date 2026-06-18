Natalia Paragoni, le foto del taglio di capelli dopo l'annuncio della malattia
© Instagram | Natalia Paragoni
© Instagram | Natalia Paragoni
Natalia Paragoni con i capelli rasati © Instagram
Natalia Paragoni continua a condividere con grande sincerità il difficile percorso che sta affrontando dopo la diagnosi del linfoma di Hodgkin. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne, che ha scoperto la malattia quando era all'ottavo mese di gravidanza, ha scelto ancora una volta di raccontare ai suoi follower un momento molto personale, mostrando per la prima volta il capo completamente rasato dopo le sedute di chemioterapia.
Attraverso un video pubblicato sui social, Natalia ha deciso di documentare una delle conseguenze più visibili delle cure. Nelle immagini appare con un look semplice ed elegante: pantaloni bianchi, cintura nera, top scuro e un foulard che inizialmente copre la testa. Con un gesto graduale e carico di significato, però, l'influencer rimuove il tessuto e rivela il nuovo aspetto, mostrando senza esitazioni i capelli ormai caduti a causa delle terapie.
Si tratta di un passaggio particolarmente delicato, che Natalia ha affrontato con la stessa trasparenza con cui sta raccontando tutta la sua battaglia contro la malattia.
Nelle ultime settimane l'ex corteggiatrice ha parlato più volte del percorso che sta vivendo. In un'intervista aveva spiegato come persino la parola "chemioterapia" le metta timore, preferendo definire i trattamenti come semplici "infusioni". Nonostante le difficoltà, però, ha scelto di affrontare ogni fase delle cure con determinazione.
La forza, ha raccontato, arriva soprattutto dalle sue figlie. Natalia è infatti mamma di Ginevra, che si avvicina ai tre anni, e della piccola Beatrice, nata all'inizio dello scorso maggio, poco dopo la scoperta della malattia.
Al suo fianco, in questo periodo particolarmente complesso, c'è sempre Andrea Zelletta. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e da allora hanno costruito una famiglia insieme. L'ex tronista sta accompagnando Natalia in ogni fase del percorso terapeutico, offrendole supporto e vicinanza in quella che la stessa influencer ha definito la sfida più impegnativa della sua vita.
Il video pubblicato sui social ha raccolto in poche ore migliaia di reazioni e messaggi di incoraggiamento. Amici, colleghi del mondo dello spettacolo e semplici follower hanno voluto manifestarle la propria vicinanza con commenti pieni di affetto.
Tra i messaggi più frequenti spiccano parole di ammirazione per il coraggio mostrato dall'influencer e complimenti per la sua forza. Molti utenti hanno sottolineato come la sua scelta di mostrarsi senza filtri rappresenti un esempio di resilienza e autenticità, riempiendo il post di cuori e messaggi come: "Sei una meraviglia".
© Instagram | Natalia Paragoni
© Instagram | Natalia Paragoni