Prima di sottoporsi alla seconda seduta di chemioterapia, Natalia ha dovuto affrontare una serie di controlli e analisi per verificare la possibilità di proseguire il trattamento. In questo momento delicato non è stata sola: accanto a lei c'era il compagno Andrea Zelletta, padre delle sue due figlie, che ha cercato di sostenerla anche nei passaggi più complessi. Con tono leggero, lui stesso si è definito scherzosamente il suo "segretario", mentre lei ha ammesso di andare in difficoltà quando i medici comunicano informazioni, lasciando quindi a lui la gestione delle pratiche e delle spiegazioni.