Paragoni ha ringraziato i propri follower per tutto il supporto che le hanno dato nell'ultimo periodo. "Vi sono grata per l'affetto che mi avete dimostrato negli ultimi giorni, non era scontato", ha detto in una delle storie. Ha poi aggiunto: "Vi porterò con me in questa esperienza, come ho sempre fatto. Cercherò di portare avanti la mia quotidianità come al solito". L'influencer ha spiegato di non riferirsi solo al lavoro, ma anche al tempo passato in famiglia e alla condivisione delle emozioni - sia positive che negative - con i follower. "Voglio che tutto resti com'è, anche se qualche cambiamento sarà inevitabile".