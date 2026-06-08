Natalia Paragoni, le foto del taglio di capelli dopo l'annuncio della malattia
© Instagram | Natalia Paragoni
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Natalia Paragoni © Instagram
Anche se nelle ultime settimane ha intrapreso un percorso difficile e delicato, Natalia Paragoni ha scelto di proseguire lungo la strada della massima trasparenza sui social. L'influencer, alla quale è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin mentre era all'ottavo mese di gravidanza, ha parlato della chemioterapia nelle ultime storie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.
Paragoni ha ringraziato i propri follower per tutto il supporto che le hanno dato nell'ultimo periodo. "Vi sono grata per l'affetto che mi avete dimostrato negli ultimi giorni, non era scontato", ha detto in una delle storie. Ha poi aggiunto: "Vi porterò con me in questa esperienza, come ho sempre fatto. Cercherò di portare avanti la mia quotidianità come al solito". L'influencer ha spiegato di non riferirsi solo al lavoro, ma anche al tempo passato in famiglia e alla condivisione delle emozioni - sia positive che negative - con i follower. "Voglio che tutto resti com'è, anche se qualche cambiamento sarà inevitabile".
Parlando della chemioterapia, Paragoni ha affermato di averla già iniziata: "Questa settimana ho la seconda infusione, come preferisco chiamarla io". Anche se la terapia è iniziata da poco, i suoi effetti hanno già iniziato a manifestarsi sul corpo dell'ex partecipante di "Uomini e Donne". La sua folta chioma ha iniziato a diradarsi e questo l'ha spinta a optare per un taglio "casalingo" fatto sfruttando un paio di elastici e un rasoio. Nonostante il periodo difficile, l'influencer ha affrontato il cambio di look con il sorriso, concedendosi anche qualche battuta e coinvolgendo le persone a lei vicine.
Paragoni ha raccontato che le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin il 27 aprile, quando si trovava all'ottavo mese di gravidanza. La notizia l'ha riempita di paura, soprattutto per la bambina che portava in grembo e che sarebbe nata di lì a poco. Il parto è stato difficoltoso ed è stato necessario un intervento cesareo per portare a termine il parto, ma per fortuna la piccola Beatrice è nata sana, come confermato dalle parole della stessa influencer: "Tutto ok per Bea fin da subito! Vi posso dire che è una grande mangiona".
Il linfoma di Hodgkin è una forma di tumore che colpisce il sistema linfatico, cioè la rete di vasi e linfonodi che fa parte delle difese immunitarie dell'organismo. Si caratterizza per la crescita anomala di particolari cellule, chiamate cellule di Reed-Sternberg, all'interno dei linfonodi, che tendono a ingrossarsi progressivamente. I sintomi possono includere ingrossamento dei linfonodi, febbre, sudorazioni notturne, perdita di peso e stanchezza. Si tratta di una patologia oggi considerata tra le più curabili in ambito oncologico: grazie ai protocolli di chemioterapia e, in alcuni casi, radioterapia, le probabilità di guarigione sono generalmente elevate, soprattutto quando la diagnosi arriva in tempi relativamente precoci.
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