Natalia Paragoni in sala operatoria per una biopsia: "Ho pianto"

Dopo aver chiesto dei pareri a un ginecologo, a un medico ecografista e a un chirurgo, Paragoni ha deciso di sottoporsi al prelievo di tessuto per comprendere la causa dell’ingrossamento del linfonodo. L’influencer ha ammesso che l’operazione si è rivelata meno invasiva di quel che si era immaginata, tuttavia a causa della paura e della tensione ha comunque vissuto dei momenti di panico durante i quali ha pianto molto. "L’infermiera mi ha tenuto la mano perché ero agitata e piangevo", ha raccontato. "Mi hanno prelevato il tessuto del linfonodo ingrossato, di 4 cm, e tra dieci giorni scopriremo di cosa si tratta".