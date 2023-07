Il nome della bimba A marzo, nel salotto di "Verissimo", Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno scoperto il sesso del loro primo figlio grazie al gender reveal organizzato da Silvia Toffanin. La ragazza, durante la trasmissione, e prima di sapere che fosse femmina, aveva confidato che per il nome ci aveva già pensato: "Ginevra, Diana o Alisia, se è femmina". Nei mesi successivi però la coppia, nonostante avesse già scelto il nome, non l'ha voluto rivelare: "Preferisco dirlo quando è nata sinceramente. Dirlo prima... si può sempre cambiare all'ultimo eh?", aveva detto Natalia. Pertanto i suoi follower l'hanno conosciuta in questo periodo d'attesa come "carciofina".

L'attesa Nei giorni precedenti al parto Natalie Paragoni aveva espresso preoccupazione. Se da un lato l'influencer non vedeva l'ora di diventare mamma, dall'altro era spaventatissima: "Me la sto facendo sotto di brutto", ha confidato ai follower in una sessione di domande e risposte.

L'annuncio della gravidanza Natalia Paragoni ha rivelato di essere incinta a gennaio, condividendo sui social alcuni scatti con Andrea Zelletta in cui mostrava il pancino appena visibile. Qualche settimana dopo ha condiviso anche il video del momento in cui ha visto il test di gravidanza positivo e la notizia al suo compagno. "Tutto questo è stato voluto e cercato", aveva specificato, mostrato le immagini delle curve in lievitazione.