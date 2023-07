La data prevista del parto è il 4 agosto e ormai manca davvero poco. Se da un lato l'influencer non vede l'ora di diventare mamma, dall'altro è spaventatissima: "Me la sto facendo sotto di brutto", confida ai follower in una sessione di domande e risposte.

Fotogallery - Clizia Incorvaia in vacanza in Sicilia, guarda le foto sexy

"Sono spaventata. Sogno che partorisco un sacco di volte, sono arrivata al limite e non vedo l'ora. Da un'altra parte non voglio che arrivi l'ora, ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, dire cose brutte o cattive. Andrea ha pazienza però" ha confidato Natalia Paragoni. A breve sarà mamma per la prima volta e le emozioni in gioco sono molte. Per la bimba ha già scelto il nome, ma non lo vuole rivelare fino alla nascita: "Si può sempre cambiare idea", dice. Pertanto i suoi follower la conoscono come "carciofina".



L'annuncio della gravidanza Natalia Paragoni ha rivelato di essere incinta a gennaio, postando qualche scatto con Andrea Zelletta in cui mostra il pancino appena visibile. Qualche settimana dopo ha condiviso anche il video del momento in cui ha visto il test di gravidanza positivo e la notizia al suo compagno. "Tutto questo è stato voluto e cercato", aveva specificato e ai follower ha mostrato le immagini delle curve in lievitazione. Se farà vedere anche quelle della figlia però non lo sa ancora: "Ne abbiamo parlato tanto", rivela, ma fa sapere anche di non aver deciso.