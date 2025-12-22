"Beato tra le donne": Andrea Zelletta e Natalia Paragoni svelano il sesso del secondo figlio

Con un video ironico e pieno di tenerezza, la coppia nata a Uomini e Donne ha rivelato ai fan che la famiglia si allargherà con un’altra bambina
© Da video
Un momento tenero e spontaneo, condiviso con la naturalezza che da sempre li contraddistingue. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno svelato il sesso del loro secondo figlio con un video social che ha conquistato i fan. "Andrea beato tra le donne. Non vediamo l'ora", hanno scritto nella didascalia che accompagna il filmato, dove appaiono insieme alla primogenita Ginevra. La coppia, già amata dal pubblico fin dai tempi di Uomini e Donne, si prepara così ad accogliere un'altra femminuccia, circondata da affetto e curiosità.
Il video, pubblicato sui loro profili social ufficiali, racconta la scoperta in modo genuino e divertente. Andrea, con un sorriso complice, cerca di decifrare il referto medico mentre Natalia osserva la scena trattenendo l'emozione. Quando arriva la conferma che si tratta di un'altra bambina, la casa si riempie di risate e abbracci. Anche la piccola Ginevra partecipa alla scena, regalando al momento un tocco di dolcezza che ha conquistato i follower. La clip, semplice ma sincera, ha superato in poche ore migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti, tra messaggi di affetto e auguri per la nuova avventura. “Siete una famiglia meravigliosa”, scrive qualcuno; “Un papà sempre più circondato d'amore”, aggiunge un altro fan.
Andrea e Natalia si sono conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne, dove la loro scelta televisiva si è trasformata presto in una relazione solida. Nel 2023 è nata la loro prima figlia, Ginevra, e a dicembre 2025 hanno annunciato l'arrivo del secondo bebè. Sempre discreti ma presenti, hanno costruito una famiglia tra quotidianità e piccoli gesti condivisi con il loro pubblico, senza mai rinunciare all'ironia che li contraddistingue. Nei mesi scorsi, durante un'intervista tv, avevano raccontato con emozione l'esperienza del parto. “Ho fatto un parto naturale, ed è stato faticoso ma bellissimo”, aveva detto Natalia. Andrea, invece, aveva ricordato con gratitudine il momento in sala parto: “Ho tagliato il cordone ombelicale, è stata l'esperienza più intensa della mia vita”.
Oggi, con la seconda gravidanza, Zelletta e Paragoni si preparano ad accogliere un'altra piccola donna nella loro vita. “Andrea beato tra le donne” è diventata non solo la battuta del momento, ma anche la fotografia di una felicità autentica, fatta di semplicità e complicità. In un periodo in cui molti preferiscono annunciare le novità con eventi spettacolari, loro scelgono la via più intima: un video casalingo, un sorriso condiviso, la normalità di due genitori innamorati. E forse è proprio questa autenticità a renderli così vicini al pubblico, che li segue da anni con affetto crescente.