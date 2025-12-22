"Beato tra le donne": Andrea Zelletta e Natalia Paragoni svelano il sesso del secondo figlio

Andrea e Natalia si sono conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne, dove la loro scelta televisiva si è trasformata presto in una relazione solida. Nel 2023 è nata la loro prima figlia, Ginevra, e a dicembre 2025 hanno annunciato l'arrivo del secondo bebè. Sempre discreti ma presenti, hanno costruito una famiglia tra quotidianità e piccoli gesti condivisi con il loro pubblico, senza mai rinunciare all'ironia che li contraddistingue. Nei mesi scorsi, durante un'intervista tv, avevano raccontato con emozione l'esperienza del parto. “Ho fatto un parto naturale, ed è stato faticoso ma bellissimo”, aveva detto Natalia. Andrea, invece, aveva ricordato con gratitudine il momento in sala parto: “Ho tagliato il cordone ombelicale, è stata l'esperienza più intensa della mia vita”.