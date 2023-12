Natalia Paragoni sull'ex fidanzato: "Ho capito che l'amore non è oppressione"

Ospite in studio a "Verissimo" l'influencer Natalia Paragoni racconta la gioia per la nascita della prima figlia Ginevra, avuta dal compagno Andrea Zelletta. La relazione tra Natalia e Andrea è sbocciata negli studi di "Uomini e Donne" dopo che la ragazza aveva troncato la storia con l'ex fidanzato segnata anche da violenze: "Mi è servita per capire cos'è davvero l'amore" spiega l'influencer: "Chi ti ama non ti vuole modificare oppure opprimere".

Natalia Paragoni riconosce l'aiuto ricevuto dai suoi genitori nel maturare la consapevolezza su una relazione ormai divenuta tossica. "Ho sempre parlato con loro e mi hanno aiutata a togliermi le fette di salame dagli occhi", dice l'influencer rimarcando l'importanza di avere qualcuno che sappia dare una scossa quando si è così giovani.