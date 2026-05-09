Natalia Paragoni mamma bis, è nata Beatrice

Fotogallery - Natalia Paragoni, gravidanza social
© Tgcom24
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La famiglia si allarga ancora. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta: il 5 maggio è nata la piccola Beatrice. L’annuncio è arrivato solo nelle ultime ore attraverso un carosello pubblicato su Instagram dall’influencer. La coppia ha condiviso alcuni frammenti, molto intimi, vissuti in ospedale subito dopo il parto.
Tra le immagini che hanno conquistato i follower ce n’è una in particolare: il primo incontro tra Beatrice e la sorellina maggiore Ginevra, nata nel 2023. La bambina entra nella stanza con un misto di curiosità e timidezza, poi si avvicina lentamente alla neonata addormentata tra le braccia di Natalia. Lo sguardo stupito di Ginevra e il sorriso emozionato dei genitori hanno fatto il resto.
Nel video condiviso dalla coppia si percepisce tutta la delicatezza di quel momento. Natalia Paragoni osserva la scena con gli occhi lucidi, mentre Andrea Zelletta immortala l’abbraccio della loro famiglia diventata ancora più grande. Un momento spontaneo di una quotidianità che ha emozionato migliaia di persone sui social.
La nascita di Beatrice era nell’aria da qualche giorno. L’influencer aveva infatti pubblicato alcuni indizi social, mostrando l’iniziale del nome della bambina e lasciando intuire che il parto fosse ormai imminente. Poi il silenzio per qualche giorno, fino all’annuncio ufficiale accompagnato dalla data della nascita: 5 maggio.
Per Natalia si tratta di una nuova fase molto importante. Dopo la nascita della prima figlia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva raccontato apertamente le difficoltà affrontate nel post parto, parlando anche della depressione vissuta nei mesi successivi.
Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno insieme da sette anni. Si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e da allora non si sono più separati. Nel tempo hanno costruito una relazione solida, superando anche periodi complicati legati agli impegni televisivi e professionali.
Oggi, con l’arrivo della piccola Beatrice, la coppia sembra vivere uno dei momenti più sereni della propria storia. E mentre i fan continuano a chiedere quando arriverà finalmente la proposta di matrimonio, Natalia e Andrea si godono il presente: due figlie, una nuova quotidianità da costruire e una famiglia che continua a crescere.
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