Natalia Paragoni annuncia: "Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin"

Paragoni racconta di aver cominciato le cure subito dopo la nascita della seconda figlia avuta con il compagno, Andrea Zelletta, conosciuto proprio all'interno del programma di Maria De Filippi: "In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire - ha raccontato ai suoi follower -. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili. Per fortuna, però, non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa".