Natalia Paragoni annuncia: "Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin"

"Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita". Con queste parole Natalia Paragoni, ex volto di "Uomini e Donne", annuncia sul suo profilo Instagram di aver iniziato la chemioterapia dopo aver ricevuto la diagnosi di un linfoma di Hodgkin: "Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza", ha spiegato l'influencer.
Paragoni racconta di aver cominciato le cure subito dopo la nascita della seconda figlia avuta con il compagno, Andrea Zelletta, conosciuto proprio all'interno del programma di Maria De Filippi: "In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire - ha raccontato ai suoi follower -. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili. Per fortuna, però, non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa".
Al suo pubblico, Paragoni dice di essere pronta a questo nuovo viaggio, anche se: "Non so ancora cosa mi aspetta", scrive. E aggiunge: "Ma so che ce la devo fare e ce la farò - dice -. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me". Inoltre, spiega il motivo del suo silenzio nelle ultime settimane: "Avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità. Un passo alla volta".