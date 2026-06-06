La bambina, nata lo scorso 5 maggio, ha appena compiuto i suoi primi trenta giorni di vita. A festeggiarli è la mamma, con uno scatto e quella frase semplice e diretta che dice, più di ogni altra cosa, dove l'influencer stia trovando oggi la sua forza. Beatrice è la seconda figlia di Natalia Paragoni e del compagno Andrea Zelletta: la prima, Ginevra, è nata nel luglio 2023.