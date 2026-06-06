Natalia Paragoni, dopo l'annuncio della malattia arriva la dedica alla figlia: "Sei il mio raggio di sole"
L'influencer ed ex volto di "Uomini e Donne" festeggia i primi trenta giorni della secondogenita con una storia su Instagram, poco dopo aver rivelato i problemi di salute
Natalia Paragoni e la figlia neonata sui social © Instagram
Natalia Paragoni torna a mostrarsi ai propri follower sui social con un pensiero tutto per la figlia più piccola. L'influencer ed ex volto di "Uomini e Donne" ha affidato a una storia su Instagram poche parole per Beatrice, la secondogenita nata da poco: "Un mese di te amore, sei il mio raggio di sole". Un messaggio arrivato a poche ore dall'annuncio della malattia.
Un mese con Beatrice
La bambina, nata lo scorso 5 maggio, ha appena compiuto i suoi primi trenta giorni di vita. A festeggiarli è la mamma, con uno scatto e quella frase semplice e diretta che dice, più di ogni altra cosa, dove l'influencer stia trovando oggi la sua forza. Beatrice è la seconda figlia di Natalia Paragoni e del compagno Andrea Zelletta: la prima, Ginevra, è nata nel luglio 2023.
Il recente annuncio della malattia di Natalia Paragoni
Solo poche ore prima Paragoni aveva spiegato ai propri follower il motivo del suo lungo silenzio social. Era stata lei stessa, con un post su Instagram, a raccontare di aver ricevuto la diagnosi di un linfoma di Hodgkin quando era all'ottavo mese di gravidanza e di aver iniziato la chemioterapia subito dopo il parto. "Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe", aveva scritto, indicando proprio nelle figlie la sua spinta più grande.
La vicinanza di Andrea Zelletta
Accanto a lei c'è il compagno, conosciuto nel 2019 negli studi di Maria De Filippi. Anche Zelletta ha affidato ai social il suo sostegno, promettendo che la strada la affronteranno "insieme, passo dopo passo" e che "torneranno giorni leggeri". Tra le cure e le prime settimane di Beatrice, Natalia Paragoni sceglie di raccontarsi di nuovo senza filtri. E in quella dedica al suo "raggio di sole" c'è tutta la direzione che ha deciso di prendere.