Sulla malattia, fin dall'inizio, Natalia ha scelto la linea della trasparenza. In un video girato a bordo piscina con la famiglia aveva messo le cose in chiaro: "Vi porterò con me in tutta questa esperienza come ho sempre fatto in ogni mio viaggio o situazione, bella o brutta che sia. Cercherò di portare avanti la mia quotidianità: lavoro, famiglia, essere triste e felice. Non voglio cambiare niente, anche se sarà inevitabile qualche cambiamento". E sul trattamento aveva precisato: "Questa settimana ho la seconda infusione, la chiamo così perché mi piace di più".