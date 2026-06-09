Natalia Paragoni, le foto del taglio di capelli dopo l'annuncio della malattia
© Instagram | Natalia Paragoni
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L'influencer ha mostrato su Instagram il taglio cortissimo scelto durante la chemio a cui si è sottoposta per il linfoma di Hodgkin. Tra i commenti anche quelli di Valentina Ferragni, Samara Tramontana e Giulia Salemi
Natalia Paragoni, il nuovo taglio pixie cut fa incetta di complimenti sui social © Instagram
Capelli cortissimi e un pixie cut che la rende meravigliosa: Natalia Paragoni ha mostrato su Instagram il suo nuovo taglio, lo step più netto di un cambio look iniziato pochi giorni fa, quando la chemioterapia — che lei preferisce chiamare "infusione" — ha cominciato a farle perdere i primi capelli. Dopo l'accorciatura del fine settimana scorso, l'ex volto di "Uomini e Donne" è andata ancora più corta. E i complimenti, dai follower e non solo, sono arrivati subito.
Il carosello di foto ha raccolto migliaia di reazioni, e tra i commenti spiccano quelli di diversi volti noti. "Sei stupenda", ha scritto Valentina Ferragni; "Sei meravigliosa", le ha fatto eco Samara Tramontana; "Bellissima", ha aggiunto anche Giulia Salemi. Accanto agli apprezzamenti per il taglio sono arrivati molti messaggi di sostegno per il percorso di cure dei prossimi mesi.
Sulla malattia, fin dall'inizio, Natalia ha scelto la linea della trasparenza. In un video girato a bordo piscina con la famiglia aveva messo le cose in chiaro: "Vi porterò con me in tutta questa esperienza come ho sempre fatto in ogni mio viaggio o situazione, bella o brutta che sia. Cercherò di portare avanti la mia quotidianità: lavoro, famiglia, essere triste e felice. Non voglio cambiare niente, anche se sarà inevitabile qualche cambiamento". E sul trattamento aveva precisato: "Questa settimana ho la seconda infusione, la chiamo così perché mi piace di più".
Con lei ci sono il compagno Andrea Zelletta, conosciuto nel 2019 negli studi di "Uomini e Donne", e le due figlie Ginevra e la piccola Beatrice. La diagnosi di linfoma di Hodgkin era arrivata ad aprile, negli ultimi mesi della seconda gravidanza, e la coppia l'aveva tenuta riservata fino a poche settimane dopo il parto. È un tumore del sistema linfatico tra quelli con le migliori prospettive di guarigione, oltre l'80-90% dei casi. Intanto Natalia tira dritto sulla sua quotidianità, nuovo taglio compreso.
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