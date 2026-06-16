Natalia Paragoni al mare con le figlie: "Ci siamo solo noi"

Sole, mare e le sue bambine: Natalia Paragoni ha scelto la Liguria per i primi giorni d'estate, e li sta condividendo passo dopo passo con i suoi follower. L'influencer si è ritagliata qualche giornata di pace sulla costa insieme alle figlie Ginevra e Beatrice e al resto della famiglia, in un'estate che per lei ha un valore tutto particolare. E nelle foto appare semplicemente raggiante: un sorriso luminoso e una serenità che colpiscono, soprattutto pensando al momento che sta attraversando.