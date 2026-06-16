Natalia Paragoni al mare con le figlie: "Ci siamo solo noi"

Natalia Paragoni, le foto del taglio di capelli dopo l'annuncio della malattia
© Instagram | Natalia Paragoni
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L'influencer si concede i primi giorni d'estate in Liguria insieme alle bambine e alla famiglia, tra bagni e momenti di relax. E intanto continua a raccontare ai follower il suo percorso
Sole, mare e le sue bambine: Natalia Paragoni ha scelto la Liguria per i primi giorni d'estate, e li sta condividendo passo dopo passo con i suoi follower. L'influencer si è ritagliata qualche giornata di pace sulla costa insieme alle figlie Ginevra e Beatrice e al resto della famiglia, in un'estate che per lei ha un valore tutto particolare. E nelle foto appare semplicemente raggiante: un sorriso luminoso e una serenità che colpiscono, soprattutto pensando al momento che sta attraversando.
Negli ultimi giorni Natalia ha pubblicato una sequenza di scatti che ha fatto il pieno di cuori e reaction: bagni nell'acqua cristallina, scorci di spiaggia, attimi di relax al sole. A colpire più di tutti è una foto sulla battigia, dove l'influencer si gode il mare accanto a una delle figlie. "Ci siamo solo noi", ha scritto a corredo delle immagini: tre parole che bastano a raccontare la serenità che sta cercando.
In questi primi giorni manca all'appello il compagno Andrea Zelletta, rimasto a casa per ragioni di lavoro. L'ex tronista aveva fatto sapere di voler raggiungere la famiglia per l'inizio della vacanza, ma un viaggio professionale lo ha costretto a rinviare. Per ora, dunque, sono davvero solo loro.
Anche l'outfit scelto per la giornata di mare ha catturato l'attenzione. Natalia ha puntato su un costume intero bianco, impreziosito da una grande rosa rossa all'altezza del décolleté. Un tocco romantico che si specchia nel foulard annodato in testa: una bandana sullo stesso fondo bianco, punteggiata da piccole roselline rosse, in perfetta sintonia con il costume. Bellissima e curata fin nei dettagli, niente lasciato al caso.
Dietro la leggerezza di queste immagini c'è un momento tutt'altro che semplice. È stato all'ottavo mese della seconda gravidanza che Natalia ha scoperto di avere un tumore, un linfoma di Hodgkin. Dopo la nascita di Beatrice ha avviato le cure e nei giorni scorsi ha condiviso con i follower uno degli effetti della chemioterapia — che lei preferisce chiamare "infusione" — ovvero la perdita dei capelli. Per prepararsi a quel passaggio aveva scelto di accorciarli un po' alla volta, fino a lasciarli andare del tutto. Anche il foulard, allora, smette di essere un semplice accessorio: diventa un modo per unire stile e forza in una fase delicata.
© Instagram | Natalia Paragoni
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