Estate 2026, come i tormentoni tornano i divieti: dalle sigarette ai panini, tutte le regole

Cosa hanno in comune un bikini, un panino, un'area verde incolta e delle sigarette? Apparentemente poco, ma in realtà sono tutti elementi oggetto di divieti e prescrizioni da parte dei Comuni per l'estate 2026. Con la stagione turistica che sta per entrare nel vivo, infatti, sono fioccate in tutta Italia ordinanze che hanno lo scopo di regolare i comportamenti di turisti e residenti. E per chi non rispetta le regole nei luoghi di vacanza sono previste sanzioni significative. Dunque, andiamo a vedere alcuni dei divieti introdotti da nord a sud nel Belpaese con l'arrivo dell'estate.