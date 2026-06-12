Villasimius (Cagliari), spiaggia con ombrelloni solo per bambini e anziani: "Per troppo tempo utilizzata in modo improprio"

A difendere il provvedimento è Sebastiano Ledda, consigliere comunale, che all’inviato di "Morning News" spiega le ragioni dell’intervento: "Sicuramente è un’azione molto forte, ma è dettata dall’utilizzo improprio che si è fatto per troppo tempo della spiaggia". Ledda sottolinea che l’ordinanza nasce come risposta a una situazione ormai insostenibile: "Funge da deterrente per l’assalto della spiaggia: già dai primi di maggio ci siamo trovati a dover combattere contro l’inciviltà di alcune persone".