Villasimius, maxi incendio spinto dal maestrale: in volo canadair ed elicotteri

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata nelle colline di Villasimius, nel Sud Sardegna. Le fiamme stanno interessando porzioni di macchia mediterranea e bosco, avanzando rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla propagazione del fuoco. A complicare le operazioni di spegnimento è soprattutto il forte maestrale che soffia sulla zona con raffiche superiori ai 32 chilometri orari. Il vento sta alimentando il fronte dell'incendio, rendendo più difficile il contenimento delle fiamme da parte delle squadre impegnate sul terreno.
Massiccio intervento
Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e numerosi volontari. Per supportare le operazioni da terra è stato richiesto anche l'intervento dei mezzi aerei. A sorvolare l'area colpita dall'incendio sono un canadair della flotta nazionale e un elicottero della flotta regionale. I velivoli stanno effettuando continui lanci d'acqua nel tentativo di rallentare l'avanzata del fuoco e consentire alle squadre a terra di circoscrivere il rogo.
Caldo oltre i 30 gradi
In molte zone dell'Isola, soprattutto nel settore orientale e meridionale, i termometri hanno raggiunto e in alcuni casi superato i 30 gradi. Una situazione che aumenta il rischio di innesco e diffusione degli incendi. Villasimius non è l'unica area interessata dai roghi. Nel corso della giornata incendi sono stati segnalati anche a Tuili, nel Medio Campidano, e a Narcao.