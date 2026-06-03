Villasimius, maxi incendio spinto dal maestrale: in volo canadair ed elicotteri

Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e numerosi volontari. Per supportare le operazioni da terra è stato richiesto anche l'intervento dei mezzi aerei. A sorvolare l'area colpita dall'incendio sono un canadair della flotta nazionale e un elicottero della flotta regionale. I velivoli stanno effettuando continui lanci d'acqua nel tentativo di rallentare l'avanzata del fuoco e consentire alle squadre a terra di circoscrivere il rogo.