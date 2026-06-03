In India, più precisamente nella capitale Nuova Delhi, più di 20 persone sono morte e oltre 40 ferite a causa di un incendio in un edificio nel quartiere di Malviya Nagar. L'immobile ospitava un ristorante al piano terra e un bed and breakfast ai livelli superiori, resta ancora da chiarire da dove sia scaturito l'incendio. Ma dalle ultime ricostruzioni pare possa essersi generato dalla struttura ricettiva. La zona è caratterizzata da un'alta densità abitativa e frequentata soprattutto da studenti e giovani lavoratori. Il primo ministro Narendra Modi ha espresso cordoglio per le vittime e ha annunciato un sostegno economico alle famiglie delle persone decedute.
I soccorsi e l’evacuazione
L'allarme è scattato subito. Il fumo generato dall'incendio si è propagato rapidamente all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con otto mezzi, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento. L'intervento ha consentito di mettere in salvo decine di persone rimaste intrappolate nei locali interessati dal rogo. Secondo quanto riferito dalle autorità, oltre 40 persone sono state soccorse e trasferite negli ospedali della zona per ricevere assistenza medica. Le squadre di emergenza hanno lavorato in condizioni particolarmente complesse a causa della presenza di fumo denso e delle difficoltà di accesso ad alcune aree dell'edificio. Durante le operazioni sono stati recuperati anche diversi corpi tra i locali devastati dalle fiamme.
Le indagini sulle cause del rogo
L'emergenza è stata dichiarata conclusa e l'incendio è stato completamente domato, ma resta ancora da chiarire l'origine delle fiamme. Nelle ore successive alla tragedia sono emerse ricostruzioni differenti sul punto esatto in cui il rogo avrebbe avuto inizio. In un primo momento si era parlato di un incendio sviluppatosi nel ristorante presente al piano terra, ma successivamente la polizia ha indicato la struttura, un bed and breakfast, come possibile luogo d'origine. Gli accertamenti sono tuttora in corso e gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per determinare con precisione la dinamica dell’accaduto. Fondamentale anche il contributo degli abitanti del quartiere, che hanno collaborato con i servizi di emergenza aiutando ad allontanare le persone in pericolo e a trasportare alcuni feriti verso le aree di soccorso.