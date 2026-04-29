India, porta il cadavere della sorella in banca per provarne la morte e sbloccare il conto

La Odisha Grameen Bank ha diffuso una nota ufficiale in cui respinge la ricostruzione circolata sui media. Secondo la banca, nessun funzionario ha mai richiesto la presenza fisica di un defunto per autorizzare un prelievo. L'istituto descrive Munda come una persona in stato di ebbrezza e con un comportamento molesto, che si sarebbe presentato una prima volta allo sportello senza i documenti necessari, e poi sarebbe tornato con i resti umani depositandoli davanti all'ingresso. La polizia locale è intervenuta e ha gestito la situazione.