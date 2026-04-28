Le indagini dei carabinieri erano state avviate dopo il ritrovamento del corpo di Giuseppe Florio, avvolto con lenzuola e sacchi di plastica, da un passante. La vittima era stata colpita con un martello e con numerose coltellate. Dagli accertamenti, ricostruiscono il procuratore di Catania, Francesco Curcio, e quello di Messina, Antonio D'Amato, è stato possibile accertare che l'omicidio era stato commesso in un altro posto e il cadavere poi spostato nel luogo dove è stato trovato. Le indagini sono state estese anche alla provincia di Messina, rendendosi necessaria l'attivazione immediata del coordinamento investigativo fra la procura etnea e quella della Città dello Stretto, che ha portato alla individuazione, in località Santa Venera, a Taormina, di una Fiat Panda completamente carbonizzata, risultata intestata al 66enne, che nel frattempo era stata identificata da un conoscente.