Catania, minorenni rubano in un'abitazione: uno è il figlio del proprietario

In un appartamento nel centro storico di Caltagirone (Catania), due ladri hanno rubato da due casseforti, aperte utilizzando un flex, monili d'oro per circa 100 grammi e 20mila euro in contanti. La polizia ha avviato subito le indagini e una svolta è arrivata dall'analisi dei sistemi di sorveglianza della zona: gli agenti del commissariato hanno scoperto che gli autori sono due minorenni e che uno dei due è il figlio della vittima del furto. Il ragazzo si era reso irreperibile, ma è stato bloccato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Napoli Centrale in possesso di parte dei soldi rubati. Essere figlio della parte offesa lo ha reso non imputabile e quindi è stato riaffidato ai genitori.