Brescia, ruba in casa per pagare i bulli ma poi li denuncia

La madre di un ragazzino di 11 anni di Brescia ha denunciato presunti episodi di bullismo nei confronti del figlio.

Il giovanissimo era arrivato a rubare dalla cassa del bar di famiglia 1500 euro per, come ha raccontato lui stesso, pagare i bulli che per settimane lo hanno aspettato fuori dalla scuola che frequenta in città. "Pensavo inizialmente di potermi limitare a dare delle merendine e invece hanno voluto sempre più soldi", ha spiegato denunciando alla polizia di Stato.