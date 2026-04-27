Catania, 66enne ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plastica

Il corpo di un 66ennne, Giuseppe Florio, è stato rinvenuto in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto da alcune lenzuola e sacchi di plastica. Lo rende noto il quotidiano La Sicilia. Il cadavere dell'uomo, incensurato e originario di Giardini Naxos, nel Messinese, è stato notato da un passante che ha lanciato l'allarme. Secondo i primi rilievi la vittima sarebbe stata uccisa con un corpo contundente utilizzato per colpirla in più parti del corpo, anche alla testa. Florio presentava anche delle ferite da arma da taglio. Sul posto, poco lontano dal corpo, è stata rinvenuta l'auto dell'uomo, data alle fiamme. Indagano i carabinieri e i militari della sezione investigazioni scientifiche e del nucleo radiomobile. I militari dell'Arma hanno interrogato amici e parenti per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni.