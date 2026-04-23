Cagliari, 23enne ucciso con un colpo di pistola

L'allarme è scattato nelle ore notturne, attivando immediatamente la macchina dell'emergenza. Purtroppo, la gravità della lesione riportata si è rivelata fatale e, nonostante i prolungati sforzi dell'équipe medica, per il giovane 23enne non c'è stato nulla da fare. L'area dell'evento è stata isolata dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant'Elena, intervenuti per mettere in sicurezza la zona e consentire i primi e fondamentali rilievi tecnici e scientifici da parte della squadra rilievi del Nucleo Investigativo. I militari hanno dato il via alle indagini, raccogliendo ogni elemento utile sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e far luce sugli eventi che hanno portato all'omicidio del 23enne.