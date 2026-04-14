Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e Dda

Nuovi sviluppi nell'indagine sulla morte del 20enne Fabio Ascione, ucciso da un colpo di pistola che lo ha raggiunto al petto nella mattinata del 7 aprile a Napoli, nel quartiere Ponticelli. Nelle ultime ore sono stati sottoposti a fermo due giovani: un 23enne che sarebbe nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e un ragazzo minorenne. Il giovane maggiorenne si è consegnato ai carabinieri di Napoli-Poggioreale accompagnato dal suo avvocato, mentre il secondo è stato preso dai militari. Il decreto di fermo notificato dai carabinieri è stato emesso dalla Dda di Napoli.