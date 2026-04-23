Padova, svolta nell'omicidio di Marco Cossi: arrestato l'amico e socio
Il fermato Samuele Donadello è accusato di aver colpito la vittima con 15 coltellate
Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Padova: la polizia ha arrestato Samuele Donadello, 47 anni, accusato di aver ucciso Marco Cossi, 48 anni, colpendolo con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio della città. L'uomo è stato raggiunto questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova.
Accusa pesante
Donadello deve rispondere di omicidio volontario. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova e disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori nelle ore successive al delitto.
Rapporto stretto
Secondo quanto emerso, tra la vittima e l'arrestato c'era un rapporto di amicizia e anche una collaborazione lavorativa. Un legame stretto, che rende ancora più drammatica la vicenda e che ora sarà al centro degli approfondimenti investigativi per chiarire il movente dell'aggressione mortale. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto nel sottopassaggio e quali siano state le ragioni che hanno portato all’aggressione. Al momento l'ipotesi contestata resta quella di omicidio volontario, mentre proseguono gli accertamenti per definire il contesto in cui è maturato il delitto.
Conferenza stampa
Ulteriori dettagli sull'indagine saranno resi noti nelle prossime ore. Per le 11 è infatti prevista una conferenza stampa in Questura, presieduta dal questore di Padova Marco Odorisio, durante la quale verranno illustrati gli sviluppi dell'operazione e gli elementi raccolti dagli investigatori.