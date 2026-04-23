Secondo quanto emerso, tra la vittima e l'arrestato c'era un rapporto di amicizia e anche una collaborazione lavorativa. Un legame stretto, che rende ancora più drammatica la vicenda e che ora sarà al centro degli approfondimenti investigativi per chiarire il movente dell'aggressione mortale. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto nel sottopassaggio e quali siano state le ragioni che hanno portato all’aggressione. Al momento l'ipotesi contestata resta quella di omicidio volontario, mentre proseguono gli accertamenti per definire il contesto in cui è maturato il delitto.