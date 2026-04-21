Padova, ucciso a coltellate: una persona interrogata da ore
Marco Cossi è stato trovato lunedì con 15 colpi da taglio sul corpo
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Una persona è sottoposta a un interrogatorio nella Questura di Padova, dalle ore 8, in relazione all'omicidio di Marco Cossi, l'uomo di 48 anni trovato morto lunedì lungo una strada sterrata della città, con i segni di una quindicina di coltellate sul corpo. L'interrogatorio è condotto dal pm di turno e dalla Squadra Mobile padovana.
Il ritrovamento
Poco dopo la mezzanotte di lunedì è arrivata una chiamata al 113 di una coppia di ragazzi che passavano in moto e hanno riferito di "una persona in difficoltà": anche se ferito gravemente, Cossi era riuscito ad attirare la loro attenzione sbracciandosi. I due hanno chiamato i soccorsi, ma Cossi si è accasciato, morendo dissanguato prima che arrivassero il 118 e la polizia. Gli agenti lo hanno trovato a terra con ferite da arma da taglio, mentre i sanitari hanno tentato invano di rianimarlo.
Non si tratterebbe di una rapina: addosso la vittima aveva i documenti, il portafogli e il telefonino. Ed è sul cellulare che la Squadra Mobile spera di trovare qualche traccia che possa, in qualche modo, fornire degli elementi utili a risolvere il caso e a ricostruire le ultime sue ore.
La vittima
Cossi non aveva precedenti, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine che lo riguardassero. Lavorava in una ditta nel settore della logistica a Padova. Da un paio di anni viveva con la madre a Brusegana, in provincia di Padova, dove si era trasferito da Noale (Venezia) dopo essersi separato dalla moglie.