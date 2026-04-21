Padova, ucciso a coltellate: una persona interrogata da ore

Poco dopo la mezzanotte di lunedì è arrivata una chiamata al 113 di una coppia di ragazzi che passavano in moto e hanno riferito di "una persona in difficoltà": anche se ferito gravemente, Cossi era riuscito ad attirare la loro attenzione sbracciandosi. I due hanno chiamato i soccorsi, ma Cossi si è accasciato, morendo dissanguato prima che arrivassero il 118 e la polizia. Gli agenti lo hanno trovato a terra con ferite da arma da taglio, mentre i sanitari hanno tentato invano di rianimarlo.