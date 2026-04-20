Padova, uomo morto in strada per ferite da accoltellamento

Un uomo di 48 anni, residente nella provincia di Padova, è stato trovato morto nella notte in via dei Colli nella città euganea. Poco dopo mezzanotte arriva una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che riferiscono di "una persona in difficoltà". Gli agenti intervengono immediatamente e trovano la vittima a terra con ferite da arma da taglio. Chiamati sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare l'uomo. Sul posto si è recato il pm di turno insieme alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica, si indaga per possibile omicidio.