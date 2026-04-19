Il dolore della famiglia si mescola alla rabbia nelle parole del padre Mohamed, che chiede verità su quanto accaduto. "La nostra vita si è bloccata martedì, hanno distrutto una famiglia. Mi sono fidato e me l'hanno ammazzato" ha dichiarato a Il Gazzettino. Il ricordo degli ultimi momenti è vivido e straziante: "Adam era tranquillo, sano, felice. È entrato in ospedale con il suo sorriso, sembrava un angelo" ha aggiunto. Molte domande restano senza risposta: "Tutti ci avevano detto che era un'operazione semplicissima, senza rischi. Vogliamo sapere cos'è successo, perché Adam non c’è più" ha aggiunto.