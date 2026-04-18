Padova, 10 chili di cocaina nascosti tra motore e abitacolo: coppia fermata al casello

Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione domiciliare a Cavarzere, nel Veneziano. Qui sono stati trovati oltre un chilo di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. I due arrestati, un 36enne di origine marocchina e una 37enne di origine rumena, risultano entrambi senza occupazione. L'uomo aveva già una condanna per spaccio di cocaina, mentre la donna era nota per reati contro il patrimonio. Al termine delle procedure, il 36enne è stato trasferito nel carcere di Rovigo e la 37enne in quello di Verona-Montorio. I loro tre figli minorenni sono stati affidati ai nonni paterni.