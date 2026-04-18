Padova, 10 chili di cocaina nascosti tra motore e abitacolo: coppia fermata al casello
Bloccati in autostrada e poi perquisiti in casa: trovati anche hashish e strumenti per lo spaccio
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Un controllo in autostrada si è trasformato in un maxi sequestro di droga. La Polizia di Stato ha arrestato una coppia fermata al casello di Boara Pisani, nel Padovano. Nell'auto i poliziotti hanno trovato circa dieci chili di cocaina. La sostanza era occultata in parte nel vano motore e in parte all’interno dell’abitacolo. L'intervento rientra in un'attività antidroga coordinata dalla Procura di Padova. Il fermo è avvenuto nel pomeriggio del 16 aprile.
Perquisizione casa
Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione domiciliare a Cavarzere, nel Veneziano. Qui sono stati trovati oltre un chilo di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. I due arrestati, un 36enne di origine marocchina e una 37enne di origine rumena, risultano entrambi senza occupazione. L'uomo aveva già una condanna per spaccio di cocaina, mentre la donna era nota per reati contro il patrimonio. Al termine delle procedure, il 36enne è stato trasferito nel carcere di Rovigo e la 37enne in quello di Verona-Montorio. I loro tre figli minorenni sono stati affidati ai nonni paterni.
Valore mercato
Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 700 mila euro nel mercato dello spaccio. La Procura ha chiesto la convalida degli arresti e la custodia cautelare in carcere, contestando anche l’aggravante dell'ingente quantità.